María Elvira Salazar: Libre no acepta que el pueblo rechazó el socialismo y ahora quiere sembrar caos

Washington /Tegucigalpa- La congresista de Estados Unidos María Elvira Salazar reaccionó este lunes al pronunciamiento del Partido Libertad y Refundación (Libre), que insiste en solicitar la nulidad de las elecciones y en presionar para que no se permita la transición en las instituciones del Gobierno mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) no resuelva sus reclamos.

Salazar calificó de “irónica” la postura del partido oficialista, asegurando que su molestia proviene de que “el pueblo hondureño escogió libertad y rechazó contundentemente el socialismo y su eterno fracaso”.

“Buscan culpables y generan caos para no admitir su derrota”

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la congresista señaló que, en lugar de aceptar la decisión democrática expresada en las urnas, Libre está intentando crear un ambiente de inestabilidad.

“En vez de aceptar la decisión democrática del pueblo, ahora buscan culpables y generan caos para no admitir su derrota”, afirmó.

“El pueblo hondureño les dijo ¡basta!”

Salazar también lanzó fuertes críticas a la dirigencia del partido en el poder: “El pueblo hondureño les dijo ¡basta! a la mafia de los Zelayas y a su proyecto autoritario que tanto daño le ha hecho a Honduras.”

El pronunciamiento de la congresista se produjo como respuesta directa a una publicación hecha antes por Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, quien defiende la petición de nulidad y acusa irregularidades en el proceso electoral.

La postura de Salazar se suma a la creciente reacción nacional e internacional frente a los señalamientos de Libre, en un momento en que diversos sectores del país llaman a respetar los resultados electorales y a garantizar una transición pacífica y constitucional.LB