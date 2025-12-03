María Elvira Salazar felicita a FFAA por hacer lo correcto y apegarse a Constitución durante las elecciones

Tegucigalpa – La congresista estadounidense María Elvira Salazar felicitó este miércoles a las Fuerzas Armadas por comportarse dentro de la Constitución de la República durante las elecciones generales del domingo.

Salazar que es congresista republicana posteó un video en su cuenta de red social “X” para referirse a las elecciones hondureñas y la derrota del oficialismo.

🇭🇳 Honduras hizo historia: Rechazó el socialismo y defendió su democracia con valentía. pic.twitter.com/8dd4PoS2vn — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) December 3, 2025

“Le quiero dar las gracias y felicitarlos porque hicieron lo correcto, siguieron a la Constitución, se comportaron como un cuerpo militar respetado con más de 100 años en el país”, dijo Salazar.

Agradeció que la institución castrense apelara a la conciencia y la Constitución de la República para hacer lo correcto, y permitir que los hondureños escogieran al candidato de su preferencia.

Salazar indicó que espera los resultados de las elecciones a nivel presidencial y trabajar muy cerca con el siguiente mandatario para el beneficio de los hondureños.

Se jactó que ella contribuyó a los actuales resultados electorales al mandar el mensaje correcto que Estados Unidos estaba mirando y vigilando las elecciones en Honduras.

Finalmente, sostuvo que lo más importante es proteger la libertad, democracia y la economía del mercado. AG