María Elvira Salazar: “El fraude que Libre intentó imponer fue un grave atentado contra la democracia hondureña”

Tegucigalpa- La congresista estadounidense María Elvira Salazar afirmó que el supuesto fraude que, intentó cometer el partido Libertad y Refundación (Libre) durante el proceso electoral hondureño de 2025 representó un “grave atentado contra la democracia”.
A través de su cuenta en la red social X, Salazar señaló que quienes hayan intentado alterar los resultados electorales deben responder ante la justicia y aseguró que Estados Unidos continuará respaldando a Honduras y a quienes, según expresó, defendieron la democracia durante un momento crítico.
“En una democracia, el voto se respeta. Y quien intenta destruirlo, enfrenta consecuencias”, publicó la congresista.
Salazar ha mantenido una postura activa sobre la situación política de Honduras y durante el proceso electoral pasado manifestó su respaldo a sectores que, según indicó, buscaban garantizar la transparencia y el respeto a la voluntad de los ciudadanos.
La legisladora estadounidense reiteró que la defensa de los procesos democráticos y la institucionalidad son elementos fundamentales en la relación entre Estados Unidos y Honduras.LB