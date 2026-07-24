María Elvira Salazar: “El fraude que Libre intentó imponer fue un grave atentado contra la democracia hondureña”

Tegucigalpa- La congresista estadounidense María Elvira Salazar afirmó que el supuesto fraude que, intentó cometer el partido Libertad y Refundación (Libre) durante el proceso electoral hondureño de 2025 representó un “grave atentado contra la democracia”.

A través de su cuenta en la red social X, Salazar señaló que quienes hayan intentado alterar los resultados electorales deben responder ante la justicia y aseguró que Estados Unidos continuará respaldando a Honduras y a quienes, según expresó, defendieron la democracia durante un momento crítico.

El fraude que LIBRE intentó imponer fue un grave atentado contra la democracia hondureña.



Quienes planearon robarse las elecciones deben responder ante la justicia. Estados Unidos se mantiene firme al lado de Honduras y de todos los que defendieron la democracia cuando más… — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) July 24, 2026

“En una democracia, el voto se respeta. Y quien intenta destruirlo, enfrenta consecuencias”, publicó la congresista.

Salazar ha mantenido una postura activa sobre la situación política de Honduras y durante el proceso electoral pasado manifestó su respaldo a sectores que, según indicó, buscaban garantizar la transparencia y el respeto a la voluntad de los ciudadanos.

La legisladora estadounidense reiteró que la defensa de los procesos democráticos y la institucionalidad son elementos fundamentales en la relación entre Estados Unidos y Honduras.LB