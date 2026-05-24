María Corina Machado: «Seré candidata» en unas «elecciones limpias y libres» en Venezuela

Ciudad de Panamá– La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó en Panamá que será candidata presidencial en las elecciones «limpias y libres» que se celebrarán en su país como parte del plan de tres fases en marcha para restaurar la «libertad» en Venezuela.

«Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (…) tendremos elecciones limpias y libres», respondió Machado a la pregunta de si se presentaría como aspirante presidencial en los comicios.

La coalición opositora que logró la victoria en los comicios del 28 de julio de 2024, con «el presidente electo Edmundo González», entiende «que para favorecer, acompañar y facilitar este plan» de tres fases impulsado por EE.UU. se necesita que este culmine «en un proceso electoral presidencial».

«Queremos hacer una elección impecable. Casi un 40 % de los venezolanos no tuvieron la posibilidad de votar el 28 (de julio de 2024) imagínate. Por lo menos unos 4 o 5 millones venezolanos que están en el exterior inscritos en el registro», aseguró la líder opositora.

Explicó que de cara a los comicios «lo más urgente sería la designación de un Consejo Nacional Electoral que cumpla con los criterios establecidos en la Constitución venezolana», que esté integrado por miembros que tengan «credibilidad» y sin filiación política alguna.

«Ese es el primer paso. A partir de allí, está claro que se necesitan condiciones de libertad cívica, de movilización», entre otros, agregó.

Al ser preguntada sobre cuánto tiempo falta para celebrar esas elecciones libres, no indicó un periodo, pero señaló que si se celebraran «con el actual sistema», que tildó de «corrupto, fraudulento, injusto (…) en 60 días» se podrían organizar.

«Ahora lo que hemos planteado es que queremos elecciones en las que todo el mundo pueda votar, elecciones que corrijan la perversión del sistema actual», añadió.

El plan de tres fases avanza

Machado reconoció y agradeció el apoyo de Estados Unidos a la causa venezolana y destacó que el plan de tres fases del secretario de Estado, Marco Rubio, – estabilización, recuperación y la transmisión con elección – «avanza».

«Hay un proceso de desmantelamiento de un sistema represivo en Venezuela y la prueba está aquí (la presencia de expresos políticos a su lado en la conferencia), se han dado algunos pasos en el desmontaje del sistema socialista en la economía y esos son pasos importantes contra la corrupción».

En este sentido resaltó que el Gobierno de EE.UU. dirigido por Donald Trump sabe que una Venezuela libre será un aliado «confiable y de largo plazo», al contrario de la administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que ofrece un apoyo «circunstancial y falso» producto de que «sigue instrucciones» de Washington.

Sobre su regreso a Venezuela, se mostró convencida de que será antes de que finalice el 2026, y que estará «obviamente coordinado con EE.UU., que son nuestros principales aliados».

«Y hay claridad de que mi regreso tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado (Marco Rubio) en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase, esa es la nuestra, de la reconstrucción de nuestro país. Sí, y será pronto. Cada cosa en su momento», declaró. EFE