María Corina Machado saluda al presidente electo Asfura y le promete construirán pronto fuertes lazos

Tegucigalpa – La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado saludó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, al tiempo que expresó: “En momentos de grandes cambios en nuestra región, Honduras ratifica su vocación democrática y su decisión de contribuir a lograr un hemisferio más libre, más próspero y más seguro”.

Subrayó: “Mi cariño y reconocimiento a todo el pueblo de Honduras y mis felicitaciones a su Presidente Electo, @titoasfura, por su victoria”.

A través de su red social X, la Nobel de la Paz planteó que la liberación de Venezuela es indispensable para este propósito “y sabemos que contamos con el nuevo gobierno hondureño como un aliado fundamental para la transición en nuestro país”.

Asimismo, señaló que “en nombre de los venezolanos, le deseo el mayor de los éxitos y le ratifico nuestro apoyo. Muy pronto construiremos fuertes lazos entre nuestras dos naciones libres y democráticas”.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos reconocieron rápidamente los resultados e instaron a una transición pacífica en Honduras, donde Asfura asumirá el cargo el próximo 27 de enero, en sustitución de la presidenta saliente, Xiomara Castro, del partido izquierdista Libre.

Mi cariño y reconocimiento a todo el pueblo de Honduras y mis felicitaciones a su Presidente Electo, @titoasfura, por su victoria.



En momentos de grandes cambios en nuestra región, Honduras ratifica su vocación democrática y su decisión de contribuir a lograr un hemisferio más… pic.twitter.com/2I8sr9HTMk — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 29, 2025

Reconocimiento de Rusia

Este mismo lunes, el Ministerio de Exteriores de Rusia confió en que las relaciones entre Moscú y Tegucigalpa continuarán su desarrollo constructivo tras la victoria en las elecciones en ese país centroamericano de Nasry ‘Tito’ Asfura.

«La parte rusa espera que las tradicionalmente amistosas relaciones entre Moscú y Tegucigalpa se mantengan y sigan desarrollándose de forma constructiva en beneficio de nuestros países y pueblos», señaló Exteriores en un comunicado.

La nota agrega que Moscú «parte del respeto incondicional a la voluntad de los ciudadanos de Honduras, la soberanía nacional y la independencia de esa república». JS