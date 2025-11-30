María Corina Machado pide a los hondureños que defiendan su voto

Tegucigalpa – La política venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado exhortó a los hondureños que defiendan su voto en las elecciones generales que atraviesa el país centroamericano para escoger a sus próximas autoridades.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que desde Venezuela manda saludos y fuerza a los hondureños en esta jornada electoral.

Desde Venezuela, le enviamos al pueblo hermano de Honduras toda nuestra fuerza en este día histórico.



Recuerden que el voto es un derecho, pero sobre todo representa la responsabilidad de ejercer con consciencia su decisión sobre el futuro que quieren para ustedes y para sus… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 30, 2025

“Recuerden que el voto es un derecho, pero sobre todo representa la responsabilidad de ejercer con consciencia su decisión sobre el futuro que quieren para ustedes y para sus hijos”, reflexionó.

Machado analizó que los hondureños deben defender su voto y que tienen el derecho a presenciar todo el escrutinio y quedarse en el conteo de actas hasta el final.

Que Dios bendiga a Honduras, y a todos los ciudadanos de América Latina y el mundo que luchamos por la democracia y la Libertad, concluyó. AG