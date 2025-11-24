María Corina Machado: “Honduras tiene la fuerza para abrir un capítulo luminoso de libertad, prosperidad y paz”

Tegucigalpa – A seis días de las elecciones generales del 30 de noviembre, la líder opositora venezolana María Corina Machado dirigió un extenso y emotivo mensaje al pueblo hondureño, en el que llamó a la participación masiva, la defensa activa del voto y la unidad latinoamericana frente a los abusos de poder.

“Queridos hermanos hondureños, desde Venezuela les envío un abrazo lleno de profundo respeto. Hoy más que nunca nuestras luchas están unidas”, inició Machado, asegurando que quienes defienden la democracia en el continente enfrentan desafíos comunes, mientras “aquellos que abusan del poder se articulan entre ellos”.

“Cada voto cuenta”: llamado a salir temprano este 30 de noviembre

Machado subrayó que Honduras vive “una cita crucial con su historia”, donde cada ciudadano ejercerá “la soberanía popular y decidirá el futuro de sus hijos”.

Pidió a los hondureños verificar sus datos en el censo del CNE, ubicar su Junta Receptora de Votos y ayudar a familiares y amigos a hacer lo mismo, para garantizar que nadie quede fuera del proceso.

“El 30 de noviembre salgan muy temprano, en familia, con la determinación serena de quienes saben que están defendiendo lo más sagrado: su derecho a decidir su destino”, exhortó.

“La democracia se defiende cuidando cada voto”

Machado destacó que Honduras cuenta con una ventaja fundamental: un censo manual, donde cada papeleta es contada una por una, lo que permite una auditoría ciudadana directa.

“No abandonen sus centros de votación hasta que cada voto sea contado. Su presencia es una forma cívica, poderosa y legítima de defender la democracia”, afirmó.

También pidió no conformarse solo con votar, sino velar por el acta, la transparencia y la correcta transmisión de los resultados.

“Cuando un pueblo se levanta con dignidad, nada puede detenerlo”

La dirigente venezolana comparó la experiencia hondureña con la lucha democrática que vive su país.

“Sé lo que significa enfrentar maquinaria de poder que intenta imponer silencio, pero también sé que cuando un pueblo se levanta con coraje y amor, nada puede detenerlo”, expresó.

Aseguró que desde Venezuela millones acompañan con esperanza la movilización cívica que vive Honduras y reafirmó que el país “no está solo”.

Un mensaje desde toda la región

Machado insistió en que la defensa de la libertad en Latinoamérica requiere coordinación, valentía y constancia: “Ciudadanos unidos, instituciones y sociedad civil pueden hacer respetar la voluntad del pueblo. Eso está en juego en Honduras y en toda nuestra región”.

La líder concluyó con un mensaje de aliento: “Honduras tiene la fuerza para abrir un nuevo capítulo luminoso de libertad, prosperidad y paz. Adelante Honduras, el futuro está en sus manos”.

El mensaje circuló ampliamente en redes sociales y generó diversas reacciones políticas en vísperas del inicio del silencio electoral.LB