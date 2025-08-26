María Corina Machado agradece a Milei su apoyo a la causa por la democracia en Venezuela

Caracas.- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado agradeció este martes al presidente de Argentina, Javier Milei, por su «firme apoyo» a la causa por la «libertad y la democracia» en el país caribeño, luego de que el Ejecutivo argentino declarara al denominado Cartel de los Soles, grupo que Washington vincula con el presidente Nicolás Maduro, como una organización terrorista.

«En nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina», indicó la exdiputada en un mensaje publicado en X.

Asimismo, dijo que los venezolanos han enfrentado con «inmensa valentía y dignidad un régimen narcoterrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos».

«Hoy tenemos una sociedad unida, organizada y decidida a conquistar su libertad para traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Sabemos que también contamos con el apoyo de los pueblos hermanos de las Américas y con los genuinos líderes democráticos del mundo», apuntó.

Este martes, el Ejecutivo argentino declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista, una medida que ya habían anunciado recientemente Paraguay, Ecuador y el propio Estados Unidos.

«En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como ‘Cartel de los Soles’ al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia», anunció el Gobierno en un comunicado.

Milei compartió el anuncio en sus redes sociales junto a un breve mensaje: «Del lado correcto de la vida».

Con esta medida, añadió el Gobierno, Argentina «fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia -en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales- y reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables».

El Gobierno de Estados Unidos vincula al grupo con el narcotráfico y ha extendido esa denuncia al propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, por quien dobló hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista.

En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.

A su turno, la Administración de Maduro ha rechazado ese señalamiento y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha asegurado que el Cartel de los Soles es un «invento» de Estados Unidos.EFE/ir