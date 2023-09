María Conchita Alonso dice que lleva su vida al teatro «para aclarar todo antes de morir»

Miami – María Conchita Alonso emprenderá este mes en Miami su gira «María Conchita Sin…Vergüenza Tour», una puesta en escena que recorre con música y teatro los momentos más importantes de su vida personal y profesional sin guardarse nada.

La artista cubana-venezolana habló con EFE en Miami, donde el 23 de septiembre comenzará el recorrido que después la llevará a Nueva York, antes de viajar a Suramérica y México.

«Uno nunca sabe cuándo es su último día, por eso cuando mi manager me presentó la idea de hacer un espectáculo así, decidí que era el momento. Estoy llevando mi vida al teatro para aclarar todo antes de morir, para que después no anden hablando cosas que no son», explicó.

A sus 66 años, Alonso tiene mucho que decir. Aunque reconoce que a veces ha hablado de más, siente que tiene muchas historias que el público desconoce y que «es importante que se sepan».

En el «María Conchita Sin…Vergüenza Tour», la artista relatará su salida de Cuba a los 5 años, su vida en Venezuela, donde se convirtió en reina de belleza, actriz y cantante y su llegada a Hollywood.

Para armarlo se sumergió en su propia hemeroteca y archivos personales, «recordando momentos que no sabía que se me habían olvidado. Proyectos, portadas de revistas, amores y desamores», indicó.

«Claro que la vida tan loca que he tenido no se puede resumir en un espectáculo de hora y media, pero sí que el público va a salir con historias y anécdotas muy jugosas», prometió.

La artista aseguró que algunos de los temas que piensa tratar son tan delicados que prefirió «curarse en salud» y consultar con abogados «para no meterme en problemas».

«Yo no me pienso callar nada y lo diré con, o sin vergüenza, como dice el nombre del show», expresó.

Narrará sus primeros días como Miss Mundo, sus actuaciones en Broadway, su trabajo con figuras de Hollywood como Robin Williams y Arnold Schwarzenegger y su infame encuentro con Sean Penn en el aeropuerto de Los Ángeles.

Según describió será «una mezcla única de teatro, concierto, cabaré y tabloide de chismes y sin guión».

Su compañero de escenario será el artista Daniel René, quien se dio a conocer como cantante de MDO y es ahora uno de los anfitriones del programa de HBO «A Tiny Audience». JS