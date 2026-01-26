María Antonieta Mejía: Gobierno apuesta por una política de transparencia y rendición de cuentas al pueblo

Tegucigalpa – La designada presidencial, María Antonieta Mejía, se refirió este lunes a la polémica partida confidencial del presupuesto, asegurando que es un mecanismo que históricamente ha sido cuestionado y que incluso el presidente Nasry Asfura busca eliminarla como una muestra clara de transparencia y buen manejo de los recursos públicos.

– Presidente Nasry Asfura busca eliminar partida confidencial.

Bográn explicó que, si bien la partida confidencial está contemplada en la Ley Orgánica del Presupuesto —la cual establece que debe reservarse un 2 % para contingencias—, en los últimos períodos democráticos esta figura se ha “vulgarizado” y utilizada de manera discrecional.

“Lo que se necesita es retomar el orden, y para eso es necesaria una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto. No obstante, el presidente ha sido claro en que no quiere hacer uso de esa partida y que su intención es eliminarla”, afirmó.

La designada presidencial señaló que el mandatario electo apuesta por una política de rendición de cuentas, en la que se detalle cada objeto del gasto contemplado en el catálogo de la Secretaría de Finanzas, para que el pueblo hondureño conozca exactamente hacia dónde se dirige el dinero del Estado.

“Parte de resolver los problemas del país es optimizar todos los recursos y utilizarlos de forma responsable”, sostuvo.

Deuda pública

En relación con la deuda pública, Bográn indicó que el presidente electo ya sostuvo reuniones con organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de abordar la situación fiscal heredada del gobierno anterior.

Según explicó, se han hecho observaciones importantes y se cuenta con el respaldo de los organismos multilaterales para enfrentar la crisis financiera.

Asimismo, expresó su satisfacción por la forma en que se ha abordado el tema, pese a la falta de una transición “clara, transparente y honesta”.

Bográn también criticó lo que calificó como cuatro años de derroche y abundancia solo para algunos sectores cercanos al poder, señalando que ese periodo dejó un fuerte golpe a la economía nacional.

Al cerrar sus declaraciones, aseguró que el nuevo gobierno no llega con promesas de milagros, sino con acciones concretas. “No traemos una varita mágica, pero sí la voluntad y la disposición de hacer las cosas bien. El pueblo hondureño verá que cuando existe compromiso, sí se pueden lograr cambios reales”, concluyó. LB