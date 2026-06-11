Marejadas dejan aguas estancadas en Cedeño, autoridades evalúan daños

Tegucigalpa- Las marejadas provocadas por los efectos de la tormenta tropical Cristina continúan generando afectaciones en la zona costera del municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, aunque la intensidad del fenómeno ha disminuido en las últimas horas, informó el alcalde Nahún Calix.

El edil explicó que durante la madrugada de este jueves la marea ya no impactó con la misma fuerza la franja costera del sector de Cedeño y comunidades aledañas. Sin embargo, las marejadas y las lluvias dejaron acumulaciones de agua en varios sectores, situación que mantiene en alerta a las autoridades locales.

“Hemos estado siendo afectados por las marejadas en el sector del Pacífico. Gracias a Dios ha bajado y hoy en la madrugada la marea ya no golpeó la zona costera tan fuerte, pero han quedado aguas estancadas, especialmente en Cedeño”, manifestó Calix.

Ante esta situación, la alcaldía coordina acciones con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para rehabilitar un paso que permita evacuar las aguas acumuladas y mejorar las condiciones de las familias afectadas.

El alcalde recordó que las marejadas son un problema recurrente que cada año impacta la zona costera del Pacífico hondureño, provocando daños en viviendas, infraestructura y afectaciones económicas para cientos de familias.

Asimismo, destacó que el ministro de Copeco ha conformado una comisión técnica que dará seguimiento al fenómeno con el objetivo de buscar soluciones permanentes que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades costeras.

“Al Gobierno se le ve voluntad y esperamos que se le dé seguimiento a lo que requiere esta zona para no estar siendo afectados todos los años”, señaló.

Durante la jornada, equipos técnicos realizarán evaluaciones para determinar el número de familias afectadas de manera directa e indirecta, así como el impacto sufrido por el sector pesquero. Según datos municipales, más de 3,000 pescadores dependen de la actividad en la zona del Pacífico y registran pérdidas porque no pueden faenar, debido a las condiciones marítimas adversas.

Pese a las afectaciones reportadas, las autoridades confirmaron que hasta el momento no ha sido necesario realizar evacuaciones y tampoco se han reportado viviendas destruidas. No obstante, las inspecciones continuarán para verificar posibles daños en infraestructura y brindar asistencia a las familias que más lo necesiten.LB