Marcovia reporta 150 familias afectadas por lluvias y 3,000 pescadores sin faenar

Tegucigalpa – A causa de las condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta tropical Cristina, el municipio de Marcovia, Choluteca, reporta 150 familias afectadas y 3 mil pescadores sin poder faenar.

Así lo confirmó el alcalde Marcovia, Nahún Cálix, quien dijo que todavía no piensan en evacuaciones, pero sí mantienen todas las medidas de prevención.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), declaró Alerta Amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca, debido a la influencia de la tormenta tropical Cristina, mientras mantiene alerta verde en nueve departamentos del país.

Según el boletín oficial, la medida preventiva se adopta ante el incremento del oleaje y el riesgo de inundaciones en zonas vulnerables.

En ese contexto, Marcovia reporta varias marejadas que han afectado a varias comunidades de la línea costera.

El edil realizó un llamado a la prudencia ya que su mayor preocupación es que los pescadores salgan a faenar orillados por la necesidad.

Insistió que se deben tomar todas las medidas de prevención ante las alertas emitidas por Copeco.

Reiteró que para no lamentar después se debe tener precaución en el presente.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la tormenta tropical Cristina se localiza aproximadamente a 64 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca, con vientos sostenidos superiores a los 65 kilómetros por hora y comportamiento estacionario. (RO)