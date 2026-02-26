Marco Rubio subraya peligro de los programas de armas de Irán en víspera de conversaciones

Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, subrayó este miércoles el peligro que suponen para los intereses estadounidenses los programas de armamento de Irán en su conjunto, y no solo sus desarrollos en materia nuclear, una declaración que llega un día antes de que Washington y Teherán vuelvan a celebrar una ronda de diálogo en Ginebra y en pleno despliegue militar en Oriente Medio.

En una rueda de prensa celebrada en San Cristóbal y Nieves, donde Rubio ha participado en la cumbre de líderes de la Comunidad del Caribe (CARICOM), el secretario de Estado quiso destacar que, en el marco de las actuales conversaciones, Irán está rechazando hablar sobre su programa de misiles balísticos.

«Están intentando desarrollar misiles balísticos intercontinentales (ICBM). Uno les ve, por ejemplo, lanzando satélites al espacio (una tecnología similar a la de los ICBM), les ve incrementando el alcance de los misiles que tienen ahora y claramente están en una senda en la que un día van a ser capaces de desarrollar armas que puedan alcanzar territorio continental estadounidense», explicó Rubio.

El máximo responsable de la diplomacia estadounidense advirtió también que Irán ya posee un numero importante de misiles balísticos de corto alcance que amenazan las bases estadounidenses y a sus socios en la región, y que en la actualidad también tiene en su arsenal «armas que pueden alcanzar la mayor parte de Europa».

«También poseen activos marítimos que amenazan las rutas navieras y que tratan de amenazar a la Armada estadounidense, por lo que hay que entender que más allá del programa nuclear poseen estas armas convencionales diseñadas tan solo para atacar a EE.UU.», añadió Rubio.

Al ser consultado en concreto por el programa atómico de los ayatolás, Rubio aseguró que Teherán está intentando reconstruir sus capacidades tras el ataque estadounidense de junio sobre las instalaciones de Fordó, Isfahan y Natanza, y que pese a no estar enriqueciendo uranio ahora mismo «están intentando llegar al punto en el que finalmente puedan hacerlo».

Rubio también descartó que Teherán esté mostrando voluntad de desarrollar un programa nuclear puramente civil.

«Si lo que realmente quisieran fuera energía (atómica), podrían hacer pequeños reactores modulares, algo bastante asequible y al alcance de muchos países», argumentó Rubio.

«Pero cuando dices ‘queremos enriquecer, y queremos enriquecer a gran profundidad bajo el subsuelo’, y tienes antecedentes de enriquecer (uranio) al 20 e incluso al 60 %, además de construir misiles que potencialmente podrían llevar ojivas, eso no suena a un país que no esté interesado en construir armas», concluyó.

Mañana en Ginebra volverán a darse cita una delegación de EE.UU., encabezada previsiblemente por el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y otra de Irán, con el canciller Abás Araqchí al frente, para tratar de negociar una salida a la actual crisis marcada por la masiva presencia militar de Washington en el entorno del país persa. EFE/ir