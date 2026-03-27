Marco Rubio dice que la operación militar en Irán terminará «en cuestión de semanas»

París.– El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señaló este viernes que la operación militar en Irán terminará en «cuestión de semanas» y urgió al resto de países «a implicarse más» para que la navegación en el estrecho de Ormuz «sea segura».

«No podemos dejarlos (a los dirigentes de Irán) que construyan una arma nuclear para amenazar al mundo. Como el Departamento de Guerra ya ha dicho, estamos adelantados en nuestro plan y lo terminaremos en el momento adecuado, cuestión de semanas, no más», aseguró Rubio a la prensa al término de la reunión del G7 celebrada entre ayer y hoy a las afueras de París, y a la que él solo asistió en la última jornada.

Cuando está a punto de cumplirse un mes del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán, que comenzaron el 28 de febrero, Rubio trasladó un mensaje de optimismo sobre el final del conflicto.

«Tenemos objetivos, estamos muy contentos de estar cerca de conseguirlos y muy ponto», recalcó, sin dar detalles porque, según dijo, corresponde al Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Lo que sí desveló es que Irán ha enviado «mensajes» que demuestran su interés en una solución diplomática a la guerra que está librando con Estados Unidos e Israel, pero no ha respondido al plan propuesto por Washington para ponerle fin.

«Aún no lo hemos recibido. (…) Hemos intercambiado mensajes y señales del sistema iraní, lo que queda de él, que indican su disposición a dialogar sobre ciertos temas», señaló.

Preguntado sobre el papel que jugará su país en el restablecimiento de la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, el secretario de Estado estadounidense rechazó que vaya asumir ningún papel de liderazgo.

«Nosotros no tenemos que liderar ese plan, estaremos contentos de participar en él. Hay muchos países, no solo los del G7, también los de Asia, que se arriesgan mucho (con el cierre de Ormuz) y deberían contribuir más a ese esfuerzo, a que el estrecho sea un paso seguro», manifestó Rubio.

En este sentido, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, había asegurado poco antes en otra rueda de prensa la existencia de un amplio consenso entre los países del G7 y sus socios para preservar la libertad de navegación como «bien común» en el estrecho de Ormuz.

En los debates sobre la situación en el estrecho de Ormuz participaron, además de los cancilleres de los países miembros del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón), los de Brasil, Corea del Sur, India o Arabia Saudí, directamente afectados por la situación en la región; así como la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Barrot recordó que para Francia el restablecimiento del tráfico marítimo en Ormuz pasará previsiblemente por un sistema de «escolta» para los buques, con el fin de garantizar la seguridad y permitir la reanudación del comercio lo antes posible «una vez que los objetivos militares de Estados Unidos hayan sido alcanzados».

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es considerado uno de los puntos neurálgicos del comercio global, y su estabilidad resulta esencial para el abastecimiento energético internacional, así como para otros productos esenciales. EFE/ir