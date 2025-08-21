Marco Eliud Girón interpone querella en la CSJ contra Marvin Ponce

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, interpuso este jueves una querella en la Corte Suprema de Justicia en contra del exasesor presidencial, Marvin Ponce.

Comentó que Ponce tiene “múltiples” antecedentes de incidentes en programas de televisión.

“En mi caso se refirió con improperio, insultos, difamación y calumnias que dañan el honor de su servidor y mi familia”, dijo a periodistas que cubren la fuente judicial.

Señaló que nadie tiene el derecho de faltarle el respeto a otra persona, ni decir mentiras ni falsedades.

Girón añadió que las mentiras que manifestó Ponce repercutieron contra su familia y la sociedad hondureña. AG