Marcio Cabañas promete “pagar la deuda” con la sociedad como fiscal general

Tegucigalpa– El recién nombrado fiscal general, Marcio Cabañas, aseguró que el Ministerio Público de Honduras continuará operando con normalidad y redoblará esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, tras la suspensión del fiscal Johel Zelaya, luego de que el Congreso Nacional de Honduras admitiera una denuncia para juicio político en su contra.

Cabañas explicó que recibió el mandato conforme a lo establecido en la Constitución y la ley del Ministerio Público, y que de inmediato sostuvo reuniones virtuales con directores de la institución para girar instrucciones claras de continuidad en el trabajo fiscal.

“Este proceso no detiene al Ministerio Público. Hay una deuda con la sociedad hondureña y me empeñaré en que esa deuda sea pagada combatiendo el delito, la corrupción, la criminalidad organizada y los delitos comunes”, afirmó.

El nuevo titular interino /del ente acusador destacó que diariamente se seguirán presentando requerimientos fiscales, los cuales —según dijo— serán evaluados bajo criterios de objetividad, legalidad y debido proceso. Subrayó que solo los casos con sustento probatorio serán llevados ante los tribunales, con el objetivo de lograr sentencias condenatorias.

“Soy un fiscal de carrera, conozco los procesos investigativos y judiciales. Me ha caracterizado ser objetivo y respetuoso de la ley y la Constitución, y bajo esos principios vamos a regirnos”, sostuvo.

Asimismo, envió un mensaje de tranquilidad al personal de la institución, asegurando que su prioridad será reactivar y motivar al equipo para ofrecer respuestas efectivas a la población.

Cabañas también confirmó que no ha tenido comunicación con el fiscal suspendido Johel Zelaya y señaló que estarán atentos al desarrollo del juicio político en el Congreso Nacional, cuyas resoluciones podrían derivar en análisis internos para determinar si existen responsabilidades.

El proceso contra Zelaya marca un momento clave e histórico para el sistema de justicia hondureño, en medio de cuestionamientos sobre el rol del Ministerio Público y su actuación en casos de alto impacto nacional y de haber perdido institucionalidad para convertirse en un ente que atiende intereses políticos. LB