Marcio Cabañas asume titularidad del MP mientras dure juicio político a fiscal Zelaya

Tegucigalpa – El Fiscal Adjunto del Ministerio Público, Marcio Cabañas, asume la titularidad de ese ente acusador del Estado, luego que esta noche el Congreso Nacional aprobara la denuncia de juicio político para el Fiscal General, Johel Zelaya.

– Marcio Cabañas es un gran profesional, sometido a la ley. Es muy respetuoso y le deseo lo mejor, expresó Johel Zelaya.

Esta noche el Congreso Nacional, con 93 votos, aprobó la denuncia de juicio político para el fiscal Johel Zelaya, quien además fue suspendido del cargo y en su lugar nombraron a Marcio Cabañas.

Marcio Cabañas es un fiscal de carrera, que por años ha laborado en la Fiscalía.

De acuerdo a lo informado esta noche por el presidente del CN, Tomás Zambrano, el fiscal Cabañas queda al mando del MP mientras dure el proceso de juicio político para Johel Zelaya.

El fiscal Johel Zelaya fue citado a audiencia pública para este martes a las 2.00 de la tarde en el Congreso Nacional para defenderse de la denuncia en su contra.

Es importante mencionar que cuando Johel Zelaya fue nombrado Fiscal General y Marcio Cabañas como Fiscal Adjunto, a éste último luego se disminuyeron sus funciones y se las otorgaron al director de fiscales. JS