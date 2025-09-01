Marcha por la independencia para Puerto Rico

Foto del díaMarcha por la independencia para Puerto RicoPor: EFE1 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Personas participan en una marcha desde el capitolio para reclamar la independencia para Puerto Rico, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca Noticias recientes NacionalesMás de 23 mil centros educativos desfilarán por fiestas patrias este 2025 CalienteCapturan a familiares de imputado en el asesinato de parientes del alcalde de Silca SaludSITRAMEDHYS aboga por diálogo entre enfermeras y gobierno PolíticaNasralla denuncia adjudicación irregular de proyectos viales financiados por el BCIE DeportesDonnarumma: «Con Luis Enrique tuve siempre buena relación, fue directo conmigo»