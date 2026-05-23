Foto del día«Marcha por la dignidad» para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocada por la plataforma Sociedad Civil EspañolaPor: EFE23 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión FOTODELDIA MADRID (ESPAÑA), 23/05/2026.- Vista general a su paso por Moncloa de la "marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocada por la plataforma Sociedad Civil Española este sábado en Madrid. EFE/ Daniel González Noticias recientes InternacionalesPakistán afirma que hay «avances alentadores» para un acuerdo final entre EE. UU. e Irán InternacionalesZelenski rechaza la idea de Merz para Ucrania de ser «miembro asociado» en la UE InternacionalesRubio dice que Washington ha logrado avances con Irán y anticipa un anuncio en días Cifra del día65 muertos Liga NacionalBarras de Motagua y Marathón no podrán ingresar a la gran final en el Estadio Nacional