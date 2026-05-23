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«Marcha por la dignidad» para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocada por la plataforma Sociedad Civil Española

Por: EFE
FOTODELDIA MADRID (ESPAÑA), 23/05/2026.- Vista general a su paso por Moncloa de la "marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocada por la plataforma Sociedad Civil Española este sábado en Madrid. EFE/ Daniel González
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