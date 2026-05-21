Marcha del Silencio en Uruguay

Foto del díaMarcha del Silencio en UruguayPor: EFE21 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes CalienteDos sucesos de junio de 2023 con 46 y 13 muertos, los saldos recientes más trágicos de matanzas en Honduras NacionalesLíderes comunitarios solicitan no ser catalogados como “terroristas” ante la directiva del Congreso Nacional SaludCMH denuncia crisis en salud pública y exige respuestas al Gobierno PolíticaDiputado Jorge Cálix acusa al INA de no cumplir funciones tras matanza de este jueves en Colón NacionalesFuerzas Armadas deben fortalecer apoyo a la Policía con tecnología y coordinación, sugiere exjefe militar