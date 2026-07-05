‘Marcha de las antorchas’ a favor de la revocatoria del mandato de Daniel Noboa en Ecuador

Quito – Un grupo de ciudadanos participó este sábado, en Quito, en la llamada ‘Marcha de las antorchas’ que busca la revocatoria del mandato del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Esto, en el marco de una vigilia ciudadana por la revocatoria y respeto a los derechos de participación, que se mantendrá hasta la entrega de los formularios por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección de firmas en busca de la revocatoria.

Washington Andrade, coordinador general de la plataforma Ciudadana para la revocatoria del mandato de Noboa y de su vicepresidenta, María José Pinto, dijo a EFE que la marcha simbólica busca «exigir que haya transparencia en esta oscuridad que mantiene el CNE en este proceso de revocatoria, que es un proceso ciudadano».

Andrade insistió en que la marcha pacífica busca exigir que el CNE les entregue los formularios para recoger las firmas a fin de avanzar en el proceso.

Aseguró que la convocatoria fue a nivel nacional para hacer un plantón frente a las delegaciones del CNE en las provincias.

«Esperamos que esto sea en todo el país. Como se trata de un auto convocatoria ciudadana, esperamos que se vaya sumando mucha más gente», recalcó al asegurar que hay más de cien organizaciones sociales que apoyan la revocatoria.

Entre ellas mencionó a la Ecuarunari, organización indígena dirigida por el expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.

Al momento transcurren los quince días para que el CNE se pronuncie y a partir del 10 de julio, si todo marcha como los convocantes esperan debería entregar los formularios para recoger las firmas, explicó.

Andrade invitó a la ciudadanía a ejercer el derecho de participación, el derecho a la resistencia, «de manera pacífica pero firme».

Pedido de formularios y de inadmisión

El pasado 9 de junio, la iniciativa ‘Revoca EC’ pidió al CNE los formularios para recolectar las firmas y el 25 de junio anunció que se mantendrá en «vigilia permanente» y realizará marchas, tras el pedido del gobernante de que se inadmita el trámite en su contra.

‘Revoca EC’ quiere la revocatoria porque considera que Noboa y Pinto han incumplido con sus funciones y su plan de Gobierno.

Sin embargo, la Presidencia remitió «documentación verificable elaborada por las distintas carteras de Estado, con más de 22 cajas y 14.532 folios que respaldan las acciones ejecutadas durante su gestión».

Y además pidió al CNE que inadmita la solicitud de revocatoria, puesto que «incumple los requisitos legales y reglamentarios de admisibilidad» y porque -en su opinión- «no existe una base objetiva, directa y verificable que permita sostener el supuesto incumplimiento del plan de gobierno». EFE (AD)