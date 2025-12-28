Marcelo, Fraser-Pryce, Geraint Thomas, Crawford o Button, entre los ‘jubilados’ en 2025

Madrid – Los aficionados dejarán de disfrutar en 2026 de algunas estrellas deportivas que brillaron en los últimos años, o incluso décadas, al decidir retirarse este año de la máxima competición, entre ellos, el futbolista brasileño Marcelo Vieira da Silva, la velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce o el excampeón de Fórmula Uno piloto británico Jenson Button.

También fueron despedidas sonadas las del ciclista británico Geraint Thomas, el boxeador estadounidense Terence Crawford, la nadadora australiana Ariarne Titmus o la portera de balonmano noruega Katrine Lunde.

Con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México como gran foco deportivo del nuevo año, un buen grupo de futbolistas lo verá ya como aficionado después de dar el paso de retirarse.

Marcelo decidió hacerlo en el Fluminense, el club donde empezó y desde el que saltó con 18 años al Real Madrid en 2006, donde estuvo dieciséis temporadas.

Con el conjunto blanco, cosechó 25 títulos, entre ellos, cinco Liga de Campeones, lo que le convirtieron en uno de los más laureados de la historia del equipo y en el tercer extranjero con más partidos disputados.

Con la canarinha jugó 58 partidos, aunque solo obtuvo una Copa Confederaciones, y con el Fluminense ganó la Copa Libertadores, uno de los pocos en hacer doblete con la ‘Champions’.

España también dijo adiós a los exjugadores del Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba, que se fueron en tándem y en lo más alto, con la conquista de la Copa MLS, con el Inter Miami capitaneado por el argentino Lionel Messi, amigo íntimo de ambos.

Busquets, de 37 años, colgó las botas después de una carrera legendaria con el mejor Barcelona del a historia, con el que ganó tres Ligas de Campeones, nueve ligas y siete Copas del rey, además del Mundial y un Europeo con España.

Jordi Alba, de 36, no formó parte de la selección española que hizo historia en Sudáfrica en 2010, pero sí contribuyó a conquistar la Eurocopa de 2012 y a aportar su granito de arena a la etapa dorada del Barcelona.

Otra figura de los últimos años que colgó las botas, de forma definitiva, fue el mexicano Andrés Guardado, después de su primer amago de retirada en 2024.

El de Jalisco jugó una década en Europa, en el Valencia, Betis y PSV Eindhoven, entre otros, y su último club fue el León mexicano, con el que soñó despedirse en el Mundial de Clubes, pero la expulsión de la FIFA se lo impidió.

El también mexicano Carlos Vela, el alemán Mats Hummels, el croata Ivan Rakitic, el brasileño Felipe Melo, el francés Kevin Gameiro o los españoles Pepe Reina y José Callejón fueron otros futbolistas que se retiraron durante este año.

La principal despedida en atletismo fue la de la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, que, con 38 años, se retiró a lo grande con una medalla de plata con su país en el 4×100 en los Mundiales de Tokio, 18 años después de que se estrenara en los de Osaka, también en Japón, con la misma medalla y en la misma prueba.

“He tenido una carrera increíble y la medalla de hoy es la guinda del pastel”, dijo Fraser-Pryce tras su última carrera, con la que completó un palmarés de 27 metales -ocho olímpicas y 17 en Mundiales-, el más prolijo de una velocista en la historia del atletismo.

También lo dejó el estadounidense Evan Jager, quien se quedó a las puertas de ser el primer no africano en bajar de ocho minutos en 3.000 obstáculos, disciplina en la que obtuvo la plata olímpica en Río 2016 y el bronce en el Mundial de Londres 2017.

El legendario corredor keniano Eliud Kipchoge, de 41 años, anunció su retirada, pero solo parcial, al decidir que no volverá a correr grandes maratones tras disputar el de Nueva York, pero sí se embarcará en otros proyectos, como correr los 42,195 kilómetros en los siete continentes, también en la Antártida, en los próximos dos años.

El pelotón ciclista ya no repartirá dorsales a corredores como Geraint Thomas, ganador del Tour de Francia de 2018 y doble campeón olímpico en pista en Pekín y Río, ni al esprínter australiano Caleb Ewan, con medio centenar de triunfos, algunos en las tres grandes vueltas.

La estela de la retirada la siguen el noruego Alexander Kristoff, el polaco Rafal Majka, el francés Romain Bardet o el español Jonathan Castroviejo.

Después de conquistar ocho medallas olímpicas entre Tokio y París en los 200 y 400 metros libres y nueve en Mundiales, dejará de zambullirse en la piscina la australiana Ariarne Titmus.

Titmus hizo una pausa tras los Juegos de París y un año después, anunció su retirada con 25 años, con su récord en los 200 aún vigente.

El automovilismo vivió el último acelerón de Jenson Button, de 45 años, quien se coronó como el mejor piloto del mundo en 2009 con el equipo Brawn GP y dos años después quedó segundo.

De la máxima competición, se alejó en 2017 y pasó a competir en otras modalidades de carreras, entre ellas, el Mundial de Resistencia, su última parada en boxes.

Otra retirada a medias es la del finlandés Kalle Rovanpera, quien abandona el Mundial de rallys con 25 años, aunque pilotará en otra competición con el propósito de dar el salto a la Fórmula Uno en 2027.

En baloncesto, se ‘jubiló’ el croata Bojan Bogdanovic después de diez temporadas en la NBA con seis equipos y el español Álex Abrines, el segundo jugador con más partidos en el Barcelona, que también saboreó la mejor liga del mundo con los Oklahoma City Thunder.

En los cuadriláteros, ya no habrá nadie que pueda derrotar a Terence Crawford, que el 16 de diciembre colgó los guantes después de haber sido campeón en tres categorías y de sumar 42 victorias en otros tantos combates, el último en septiembre frente al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al que derrotó para coronarse en el peso supermedio.

«Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia», dijo el púgil, de 38 años, en su vídeo de despedida.

Por la puerta grande también concluyó su etapa deportiva Katrine Lunde, la ‘eterna’ portera de balonmano de la selección noruega, que, a sus 45 años, firmó su adiós con el título Mundial y la elección de mejor jugadora de la final.

Su palmarés lo decoran tres oros olímpicos, dos bronces, tres oros mundiales y siete títulos europeos, cifras inigualables en la modalidad. JS