Marc Guéhi abandona la concentración de Inglaterra

Por: EFE

Londres.- Marc Guéhi, defensa del Crystal Palace, abandonó este viernes la concentración de la selección de Inglaterra y no viajará a Albania para disputar el domingo el último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

«Guéhi se unió a la concentración a principios de semana, pero ha regresado a su club para continuar su rehabilitación», informó la federación inglesa en un duelo en el que ninguna selección se juega nada, puesto que Inglaterra ya está clasificada y Albania, eliminada.

El central, de 25 años, no entró en la convocatoria en la victoria de Inglaterra ante Serbia (2-0), disputado este jueves en Wembley, y abandonó el estadio cojeando.

El futbolista, que termina contrato este verano y anunció que no iba a renovar con los ‘Eagles’, se perdió el último partido de Premier League en el empate ante el Brighton. EFE/ir

