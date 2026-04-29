Marc Crosas dice que el de 2026 «será un Mundial más politizado que nunca»

Nueva York – El español nacionalizado mexicano Marc Crosas, exjugador del Barcelona y actual comentarista deportivo, dijo en una entrevista a EFE que el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá estará «más politizado que nunca» y que algunos inmigrantes tendrán «miedo de ir a los estadios».

Marc Crosas (San Feliu de Guíxols, Girona, 1988), analista de fútbol en el canal de televisión mexicanoestadounidense TUDN, repasó la actualidad mundialista a un poco más de un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026 que acogerá Norteamérica, en el que ve a España como «la gran candidata» y a México en un grupo «bastante asequible».

«Veo este Mundial más politizado que nunca. Estados Unidos está viviendo un tema social y humano que no podemos dejar de lado con el miedo de algunos inmigrantes a ir a los estadios por el ICE. Históricamente con la selección catalana se nos decía que no había que mezclar política con deporte, cuando está totalmente politizado no solo ahora sino desde hace mucho tiempo», agregó.

Crosas llegó a debutar con el Barcelona de la mano de Frank Rijkaard en 2006 y luego pasó los últimos años de su carrera como futbolista en varios equipos de México. En diciembre de 2014 se naturalizó mexicano.

«Me siento mexicano. Llevo desde 2012 en México. En Girona somos muy catalanes, pero llegar a México y arraigarme en este país me ha dado mucho, mis hijos son mexicanos también… Siempre digo que soy mexicano», apuntó el exfutbolista.

España, favorita

«Hay una selección sobre todo muy joven, con una columna vertebral muy marcada. Para mí es la gran candidata. Luis de la Fuente ha dado confianza a jugadores que han respondido de manera espectacular como Oyarzabal», señaló el analista.

Para Crosas, España es «la gran candidata», mientras que pone a Francia, Portugal y Argentina en el siguiente escalón: «Francia tiene muy buenos futbolistas, Portugal con Roberto Martínez ha hecho un paso adelante increíble y Argentina también es favorita por tener a Messi y ser la actual campeona», argumentó.

«Su» México, con ilusión

La selección mexicana, como una de las tres anfitrionas, es cabeza de serie en el grupo A, en el que se enfrentará a Sudáfrica -en el partido inaugural del torneo-, Corea del Sur y República Checa, los tres partidos en Ciudad de México y Guadalajara.

«A nivel futbolístico no tenemos tantos argumentos ni tantos jugadores en las mejores ligas, pero nos ha tocado un grupo bastante asequible. A partir de ahí, dependerá mucho de los cruces y del momento que viva el equipo», vislumbró.

Una buena actuación mundialista para México, según el catalán, sería disputar cinco partidos: «Si llegáramos a octavos de final y nos tocara España o Inglaterra, que podría pasar, creo que ya se habría construido algo y sería un éxito poder competir ese partido», finalizó. JS