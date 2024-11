Marc Casadó, en el lugar adecuado y el momento oportuno

Barcelona (España).- La convocatoria para la selección española absoluta de Marc Casadó (Sant Pere de Vilamajor, Barcelona, 2003) es la demostración de que todo va muy deprisa para él, un tipo que es la revelación de LaLiga y ha demostrado estar en el lugar adecuado y en el momento oportuno para brillar en lo más alto.

Si alguien hubiera apostado durante la pretemporada que Casadó iba a ser titular en el Barcelona, seguramente ahora sería millonario. Pero el centrocampista ha sido fiel a una manera de hacer, nunca ha desfallecido y ha sabido aprovechar sus oportunidades de la mejor de las maneras.

Y es que Hansi Flick sorprendió a todos alineándolo de titular a él y un jovencísimo Marc Bernal en Mestalla en el estreno liguero. Las bajas por lesión de Frenkie de Jong y de Gavi, la ausencia de Fermín López que participó en los Juegos y la falta de rodaje de Pedri le abrieron las puertas, pero Casadó se mereció cada minuto que jugó.

En cuanto Pedri estuvo a pleno rendimiento y Flick puso a Raphinha, en la medular, Casadó se cayó del equipo. No jugó ni contra el Rayo Vallecano ni frente al Athlétic Club, pero de nuevo estuvo en primera línea tras la grave lesión de Marc Bernal en Vallecas, que le impedirán jugar en toda la temporada, y volvió al once titular para no abandonarlo prácticamente más.

Desde entonces, entre Liga y Champions, Casadó ha jugado como titular doce de los dieciséis partidos y ha disputado catorce encuentros y 1.043 minutos.

Casadó es un ‘rara avis’, una pieza que querrían todos los entrenadores, porque construye y destruye, roba y asiste. Y cuando el calendario se aprieta, como los enfrentamientos del Barça ante el Bayern de Múnich y el Real Madrid, el centrocampista aún tiene nuevos registros a ofrecer.

Suma cinco asistencias desde el inicio del curso, tres en la Liga y dos en la Champions, donde ha disputado los cuatro partidos completos con los azulgrana.

No hace tanto que está en el panorama internacional y en tres semanas se ha estrenado con la sub-21 (15 de octubre en Algeciras ante Malta (6-0) y ahora podría tener alguna oportunidad para jugar con la absoluta.

Está entre los mejores en diferentes métricas del juego en LaLiga. Según BessocerPro es el centrocampista del campeonato doméstico que más progresiones con éxito realiza con balón y el que más recuperaciones ofrece a su equipo.

A todo ello le suma pundonor. De hecho, Casadó es tras McGregor (Celtic), Kimmich (Bayern), Ederson (Atalanta), Hwang (Feyenoord) y Havertz (Arsenal) de los centrocampistas que más kilómetros recorren en Europa, en una demostración de la polivalencia de la nueva perla de La Masia. EFE/ir