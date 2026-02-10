Marc Anthony afirma que versión del conflicto de la familia Beckham «no refleja la verdad»

Los Ángeles (EE.UU.).- Marc Anthony se pronunció por primera vez sobre el conflicto que enfrenta a la familia Beckham, tras verse vinculado a la polémica, y aseguró que la versión que circula «no refleja la verdad».

«Estoy muy unido a la familia. Pero no tengo nada que decir sobre lo que ha pasado allí. Es muy lamentable cómo se está desarrollando todo, pero (cómo se está desarrollando) no refleja la verdad», dijo el salsero puertorriqueño en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Anthony se vio involucrado por haber actuado en la recepción de la boda de Brooklyn Beckham, hijo de Victoria y David Beckham, y Nicola Peltz en 2022.

El hijo mayor de los Beckham, quien lleva casi tres años distanciado de su familia, acusó a finales de enero a sus padres de intentar sabotear su relación con la modelo, y por medio de unas historias de Instagram aseguró que el día de su boda Anthony supuestamente lo llamó al escenario para bailar con su madre en lugar de su esposa.

«Frente a nuestros 500 invitados a la boda Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en lugar de eso me esperaba mi madre para bailar conmigo», escribió entonces Beckham.

«Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida», añadió.

Hasta el momento ni David ni Victoria Beckham han respondido a las acusaciones de su hijo, quien también aseguró que no le interesa reconciliarse con sus padres.

Marc Anthony se encuentra próximo a comenzar su primera residencia en Las Vegas titulada ‘Marc Anthony: Vegas… My Way!’ que comenzará el 13 de febrero. EFE