Marathón y Real España colíderes, Motagua sigue sin ganar en el Apertura

Tegucigalpa – El Marathón es colíder al vencer por la mínima al Génesis PN, mientras que Motagua cayó ante Olancho FC y el Real España goleó al CD Choloma en el inicio de la cuarta fecha del Torneo de Apertura 2025.

En el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, el Olancho FC venció 3-1 al Motagua que sigue sin ganar en el presente torneo.

Los olanchanos comenzaron ganando en el minuto 42 con un centro al área de Alex López, Marlon “Machuca” Ramírez no pudo definir bien, pero Óscar Almendares aprovechó el rebote y remató de cabeza.

Dos minutos después, una buena jugada individual de Diego Rodríguez por la banda izquierda, el arquero Marlon Licona no lo controla y el uruguayo Rodrigo de Olivera solo lo empujó al fondo de la portería.

Motagua descontó en el minuto 65 con un pase de Jefryn Macias hacia Maicol Cabrera sacó un fuerte remate de zurda para dejar sin posibilidad a Gerson Argueta.

Sin embargo, de Olivera finiquitó las esperanzas del Motagua en el minuto 92 con un remate de derecha con un ligero roce de Marcelo Santos.

Motagua lleva tres partidos e igual número de derrotas y junto al Victoria, son los clubes que no han sumado puntos en el torneo.

Marathón colíder

En el primer partido de la jornada sabatina, el MArathón venció 1-0 al Génesis PN en el estadio Yankel Rosenthal para ser colíder del torneo junto al Olimpia con nueve unidades.

La única anotación del partido llegó al minuto 44 con una ejecución exitosa de Alexy Vega en un lanzamiento penalti.

Ambos equipos quedaron con 10 jugadores por la expulsión del argentino Nicolás Messiniti y el defensor Jonathan Paz.

Goleada aurinegra en Choloma

Previamente, el Real España goleó 0-3 al CD Choloma en el estadio Rubén Deras en la ciudad industrial.

La primera anotación ocurrió en el minuto cinco cuando Daniel Aparicio apareció sin marca en el área en un tiro de esquina para rematar de zurda.

Darixon Vuelto marcó en el minuto 86 tras recibir un centro y definir de cabeza ante la salida del arquero del Choloma.

Finalmente, el brasileño Gustavo Moura anotó un golazo con un remate globeado de zurda de larga distancia.

La cuarta fecha finaliza el domingo con los partidos: Olimpia-Olancho FC y Platense-Lobos. AG