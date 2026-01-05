Marathón y Olimpia dejan la moneda al aire y el miércoles se conocerá el campeón del torneo Apertura

San Pedro Sula– Los equipos Marathón y Olimpia disputaron el primer partido de la gran final del torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional, el cual empataron 2-2 y dejan la moneda en el aire para el próximo miércoles en la capital hondureña.

El encuentro arrancó a las 4:30 de la tarde de este domingo en el Estadio Olímpico Mario ‘Cofra’ Caballero, de San Pedro Sula, Cortés, en el norte de Honduras, en un marco digno de una final.

El encuentro dirigido por el árbitro Nelson Salgado salió avante en el juego.

A los 10 minutos, Nicolaas Massiniti anota el 1-0 a favor de Marathón ante el Olimpia tras pase de Vega.

A los 32 minutos el Olimpia empató el marcador 1-1 ante Marathón. El gol fue obra de Emanuel Hernández.

Con el marcador empatado 1-1 ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda mitad, ambos equipos siguieron generando llegadas a gol.

A los 67 minutos Yustin Arboleda marcó el 2-1 a favor de los olimpistas.

Diez minutos después y recién ingresado al campo, Rubilio Castillo anotó el empate en el marcador 2-2 entre Marathón y Olimpia.

Los Verdolagas buscaron dar el primer zarpazo para conseguir su novena corona liguera en la historia, mientras que los Albos quieren hacer lo suyo para llegar a la inalcanzable cifra de 40 copas.

El Monstruo Verde, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, llegó a este duelo tras ser segundo lugar de las vueltas regulares con 42 puntos y primer lugar de la triangular B con 10 puntos sobre Olancho FC y Platense.

Por su parte, los merengues, comandados por el uruguayo Eduardo Espinel, llegaron en primer lugar de las vueltas regulares con 44 unidades y ganaron la triangular A con 10, por encima de Real España y Motagua.

La cita final será el miércoles en el estadio José de la Paz Herrera en la capital hondureña, donde el Olimpia recibirá al Marathón y Honduras conocerá al campeón del torneo Apertura de la Liga Nacional. IR