Marathón vence 2-1 a Olimpia y se queda con el clásico nacional

San Pedro Sula– La jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continuó este domingo 1 con tres partidos, entre ellos el clásico nacional entre Marathón y Olimpia, mismo que se vistió de verde al vencer a los leones 2-1.

El clásico Marathón – Olimpia se jugó a las 3:00 de la tarde en el Estadio Yankel Rosenthal, en San Pedro Sula, en Cortés.

Al final, los verdolagas derrotaron 2-1 a los leones.

Ambas escuadras iniciaron con intensidad, buscando ese primer tanto que los pusiera en ventaja.

Fue así que, en el minuto 11, el Olimpia pudo adelantarse en el marcador por un gol de David Flores que llegó tras rematar de cabeza un centro que le envió José Mario Pinto por la banda.

Aunque ambos clubes buscaron un segundo gol en el partido, el marcador se mantuvo sin moverse hasta en el segundo tiempo.

Fue en el minuto 58 que Nicolás Messiniti, de igual forma de cabeza, empató tras un centro de Alexy Vega a favor de los verdolagas.

Al 74, Henry Figueroa también remató de cabeza al aprovechar un gran centro de Carlos Pérez para mandar el balón al fondo de la red.

Es así como el Monstruo Verde se quedó con el clásico nacional derrotando a los merengues del Olimpia.

Esta fecha inició el sábado 28 de febrero con el triunfo ‘in extremis’ de Juticalpa FC sobre Victoria por un marcador de 1-0 en el Estadio Municipal Ceibeño, en La Ceiba, en Atlántida.

Para este día, también están programados los partidos entre Motagua – Olancho FC y Platense – Real España.

La novena jornada culmina mañana lunes con el encuentro entre la Génesis PN y UPN. IR