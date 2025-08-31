Marathón se impone sobre el Olimpia con 2-0 y el Génesis ante el Victoria con 1-0

Tegucigalpa – El Monstruo Verde se impuso en el encuentro contra el Olimpia, mientras que el Génesis lo hizo ante el Victoria, durante la jornada 7 del Torneo de Apertura 2025 de la Liga Nacional.

El Marathón, del argentino Pablo Lavallén, salió victorioso con su escolta por diferencia de dos goles en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula (Cortés) y es líder del torneo.

La primera anotación estuvo a cargo de Cristian Sacaza cuando comenzaba la contienda, mientras que el segundo gol llegó cuando Damin Ramírez mandó el balón al final de la red.

El Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, perdió su condición de único invicto del torneo hondureño y se fue a casa sin ninguna anotación.

En tanto, durante el primer encuentro futbolístico, disputado en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz, el único gol de la partida fue ejecutado por los locales del Génesis, con gol de Ángel Tejeda, que cayó en la segunda mitad del partido.

Para mañana domingo se vivirá el segundo clásico de la jornada cuando el Motagua dirigido por el español Javier López se enfrentará al Real España, del costarricense Jeaustin Campos.



Ambos clubes también vienen de sellar su boleto a cuartos de final en la Copa Centroamericana 2025 de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), el Motagua como líder del grupo C, y el Real España, como segundo, en el B.



En tanto, el equipo Juticalpa, que llega como cuarto en la clasificación con once puntos, recibirá al Universidad Pedagógica, séptimo, con siete puntos.



La jornada se completará con el juego entre el Platense, que ocupa la sexta posición con nueve puntos, y el Choloma, en la novena posición y cuatro puntos. PD/EFE