Marathón sale del bache y gana al Génesis en La Paz

Tegucigalpa – El sampedrano Marathón derrotó 0-1 al Génesis esta tarde en La Paz en el inicio de la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga Nacional.

La solitaria anotación de los verdolagas fue por obra de Odin Ramos a los 17 minutos en un partido de trámite regular.

Rubilio Castillo anotó un gol en el descuento, pero el árbitro Selvin Brown luego de ampararse en el video arbitraje determinó invalidarlo por posición adelantada.

La jornada continúa esta noche con el duelo Choloma-Olimpia en el Estadio Ruben Derás.

Se cierra la fecha 19 el domingo con los choques: Platense-UPN, Motagua-Juticalpa y Olancho-Victoria. JS