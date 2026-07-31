Marathón rescata un valioso empate sin goles ante Herediano en su debut en la Copa Centroamericana

Tegucigalpa.– El Marathón inició con un valioso empate sin goles su participación en la Copa Centroamericana 2026, tras igualar 0-0 frente al Herediano de Costa Rica en un partido disputado este jueves, correspondiente a la fase de grupos del torneo regional.

El conjunto verdolaga fue el equipo más peligroso en el inicio del encuentro. Alberth Elis estuvo cerca de abrir el marcador con un remate al arco y, minutos después, Carlos Pérez anotó, pero la acción fue invalidada por posición adelantada.

Herediano respondió con aproximaciones de Marcel Hernández y Araya, quienes exigieron al guardameta Jonathan Rougier, aunque ninguno de los dos equipos logró romper el empate antes del descanso.

En la segunda mitad, el compromiso se mantuvo equilibrado y con pocas oportunidades claras. Nicolás Messiniti generó peligro para Marathón, mientras que Aguilar intentó por el conjunto costarricense, pero ambos porteros respondieron con seguridad para mantener sus arcos en cero.

Con el empate, Marathón sumó su primer punto en la competición y se convirtió en el tercer equipo hondureño en debutar en la Copa Centroamericana 2026, luego de las presentaciones de Motagua y Olimpia el pasado martes.

El conjunto sampedrano regresa de Costa Rica con un resultado positivo en condición de visitante y ahora buscará aprovechar sus próximos compromisos para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda del certamen regional. IR