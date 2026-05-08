Marathón rechaza ataques contra su técnico Pablo Lavallén y exige transparencia en el FVS

San Pedro Sula — El Club Deportivo Marathón emitió un comunicado oficial en el que condena lo que califica como “ataques personales y desproporcionados” contra su director técnico, Pablo Lavallén, tras sus declaraciones al finalizar el encuentro frente al Club Olimpia Deportivo.

La junta directiva del club verdolaga subrayó que respeta la crítica y la libertad de expresión, pero cuestionó el uso de espacios mediáticos para desacreditar a profesionales del fútbol. En ese sentido, respaldó las palabras de Lavallén, señalando que su planteamiento sobre la transparencia en el uso de imágenes del sistema de videoarbitraje (FVS) responde a una “preocupación legítima” que debería ser de interés para todo el balompié nacional.

Asimismo, la institución dejó claro que no pretende condicionar la labor periodística, pero advirtió que no tolerará contenidos que busquen “presionar, burlarse o desprestigiar” al club o a sus integrantes. “Crítica seria sí, ataques personales no”, enfatiza el documento.

En el pronunciamiento, Marathón también hizo referencia a la cobertura de Televicentro, reconociendo su trayectoria en el fútbol hondureño, aunque recordando su relación comercial con el club. Además, condenó específicamente las declaraciones de algunos comunicadores, a quienes acusa de emitir comentarios injuriosos que distorsionan la imagen de la institución y su afición.

El club destacó que su hinchada es “apasionada, pero también de familia, respeto y paz”, rechazando cualquier narrativa que la vincule con comportamientos negativos.

Como parte de su postura, Marathón extendió una invitación pública a periodistas de la referida televisora para que asistan al próximo partido del 15 de mayo, cuando el equipo reciba al Olimpia, con el objetivo de que conozcan de primera mano el ambiente del club y su afición.

Finalmente, la dirigencia reiteró su respaldo al cuerpo técnico, defendiendo el derecho de Lavallén a expresar opiniones dentro del marco del respeto y la competencia profesional. PD/IA