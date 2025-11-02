Marathón no afloja, Motagua y Juticalpa aprietan la lucha por la liguilla

Tegucigalpa – El Motagua y Juticalpa FC aprietan la lucha por un cupo a la liguilla al vencer en sus respectivos duelos, mientras que el Marathón no se rinde en sus aspiraciones por el liderato del Torneo de Apertura 2025.

El Motagua venció 2-1 al Victoria en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa en el inicio de la jornada 17.

Las Águilas comenzaron ganando en el minuto 21 con un pase en el área del panameño Jorge Serrano para que Denis Meléndez empujara el balón hacia la portería.

Serrano recibió un pase desde la banda derecha de Jefryn Macias, y el panameño se quitó la marca del cancerbero Michael Perelló para solo definir solo frente a la portería.

El Victoria descontó en el marcador al minuto 83 cuando Kesdy Sevilla hizo una buena combinación con otro jugador y definir con su pierna derecha.

Motagua con el triunfo quedó en quinto lugar con 25 puntos, y el Victoria en último lugar con cinco unidades.

Doblete de Rubilio

En el primer partido de la jornada sabatina, el Marathón derrotó 2-1 al Olancho FC con doblete de Rubilio Castillo en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Al minuto 36, el argentino Nicolás Messiniti mandó un centro para que Rubilio Castillo rematara de cabeza frente a la portería y vencer al arquero Gerson Argueta.

En los últimos minutos del primer tiempo, Marathón se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Messiniti quien golpeó con su puño al rostro de Nelson Muñoz.

Los Potros empataron en el minuto 59, cuando en un tiro de esquina, Nelson Muñoz mandó hacia atrás el balón para que el panameño Carlos Small rematara con su pierna derecha.

El gol del triunfo para los locales llegó en el minuto 68, cuando en un tiro de esquina, Castillo remató de cabeza picado, y el balón pasó en medio de las piernas de Argueta.

Con el triunfo, el Marathón presiona al Olimpia en la lucha por el liderato al quedar a un solo punto de diferencia de manera momentáneo.

Fiesta de goles en Juticalpa

Posteriormente, una de las sorpresas del día fue el triunfo de 4-3 del Juticalpa FC sobre el Real España en el estadio Juan Ramón Brevé.

Al minuto 34, los Aurinegros golpearon primero con un centro desde la banda izquierda de Franklin Flores y Yeison Moreno remató de cabeza en el área, dejando parado al portero Denovan Torres.

En el minuto 43, se cumplió una de las reglas no escritas en el fútbol que dos cabezazos en el área finalizan en gol, y eso hizo el defensor central Nicolás Gómez en un tiro de esquina para emparejar el partido.

Dos minutos después, Franklin Flores volvió a hacer daño en la banda izquierda mandando un centro al área para que Nixon Cruz rematara de cabeza y se fuera al descanso con ventaja para el Real España.

Para el segundo tiempo, el argentino Ramiro Rocca emparejó el partido cuando recibió un pase y empujó el balón con la mano al fondo de la portería.

En el minuto 69, en un rebote en el área, Josué Villafranca le dio la vuelta el marcador a favor del equipo canechero cuando sacó un remate cruzado con su pierna izquierda.

No obstante, Real España empató el partido mediante Darixon Vuelto que sacó un remate de zurda en los límites del área en el minuto 75.

Finalmente, Norman Gaboriell finiquitó el partido al anotar en el minuto 96 con un remate cruzado de derecha y darle los tres puntos al Juticalpa en un contragolpe.

Con este resultado, Juticalpa FC llega a sexto lugar con 20 puntos y Real España se estanca en cuarto puesto con 22 unidades.

La decimoséptima jornada finaliza el domingo con los partidos: Platense-Olimpia y Génesis PN-CD Choloma. AG