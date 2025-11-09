Marathón no afloja en pugna por liderato y Real España se afianza en tercer puesto

Tegucigalpa – La jornada 19 del Torneo Apertura de la Liga Nacional dejó el triunfo de los equipos sampedranos -Marathón y Real España- mientras Olancho no pasó del empate con Lobos en la pampa.

– Motagua traslado su juego de local ante Choloma hacia Juticalpa porque el estadio Chelato Uclés sufre algunas remodelaciones que impiden su uso.

En el primer juego de la fecha, el centenario Marathón derrotó 1-0 al Platense en el Estadio Yankel Rosenthal. El gol esmeralda fue obra de Rubilio Castillo a los 90+2 para darle tres puntos importantes a los dirigidos por Pablo Levallen que se ponen a un punto de Olimpia por la disputa de la punta de la tabla.

Daniel Aparicio anotó por la Máquina.

En la pampa, el Olancho empató 1-1 con la manada del profesor Salomón Názar. La UPN pegó primero con una extraordinaria anotación de Félix García a los 13 minutos, pero el brasileño Rodrigo de Oliveira lo empató a los 72 minutos.

En el estadio Municipal Ceibeño, el Victoria cayó 0-2 con el Real España. Daniel Aparicio y Jhow Benavides anotaron por la máquina.

La jornada se completa este domingo con los duelos Motagua-Choloma en Olancho y Génesis-Olimpia en La Paz. JS