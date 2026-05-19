Marathón -Motagua disputarán la final del fútbol hondureño

Tegucigalpa– Los equipos Marathón y Motagua disputarán la final del torneo Clausura de la Liga Nacional del fútbol hondureño.

El Marathón logró el pase a la final del torneo tras empatar 1-1 con el Real España.

A los 27 minutos, Brian Farioli desde larga distancia venció al guardameta “Buba” López.

Con el marcador a su favor los verdolagas se fueron al descanso.

En la segunda mitad, el delantero Rubilio Castillo se aproximó varias veces al arco pero no pudo concretar.

A los 71 minutos David Sayago aparece en el área y de cabeza lo manda a guardar.

Con el marcador empatado, los verdolagas alcanzaron siete puntos, por lo que se adjudicaron el pase a la final del fútbol hondureño.

Motagua vence al Génesis FC

Motagua avanzó a la gran final del torneo Clausura, al vencer 2-1 al Génesis, en un partido muy disputado celebrado en el estadio Nacional José de la Paz Herrera.

Las “águilas” bajo el mando del español Javier López están a las puertas de ganar su copa 20 en Liga Nacional, y de paso cortaron las aspiraciones al Génesis.

Los azules iniciaron ganando el encuentro, ya que al minuto 7 se pusieron a celebrar tras el gol de cabeza de Giancarlo Sacaza.

La alegría para los de casa fue efímera, Luis Vega derribó en el borde del área a Daniel Meléndez, en primera instancia el central Luis Ortiz pitó penal, luego con revisión del FVS cambió de determinación y decretó tiro libre.

El brasileño Gabriel Araújo hizo la falta, el portero Luis Ortiz no pudo contener, y en el rebote Carlos Arzú con fuerte disparo empató las acciones.

En el segundo tiempo la historia del juego cambió, Motagua con un gol de Clever Portillo estableció el definitivo 2-1.

El primer juego de la final se disputará el jueves en San Pedro Sula, mientras que la gran final será el domingo en la capital hondureña. IR