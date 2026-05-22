1-1. Marathón lo empata en el final al Motagua y el campeón sigue en el aire

Tegucigalpa – Marathón empató 1-1 ante Motagua en las postrimerías del primer partido de la gran final del Torneo Clausura de la Liga Nacional.

El encuentro disputado en el Estadio Morazán contó con el respaldo de la afición verdolaga que no dejó solo a su equipo en este primer partido de la final del fútbol hondureño.

El brasileño Jhon Cleber Oliveira anotó vía penal a los 77 minutos luego de una falta de Damín Ramírez al extremo Jefrey Macías que el árbitro Nelson Salgado no dudó en sancionar.

El empate sampedrano fue obra del argentino Bryan Farioli a los 90+4 minutos para igualar la serie y dejar para el duelo del próximo domingo en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Fue un partido muy disputado por ambas escuadras que en algún momento del partido denotaron cansancio por la seguidilla de partidos disputados en las últimas semanas.

Marathón aspira a conquistar su copa número 10, mientras Motagua quiere llevar la 20 a sus vitrinas.

El próximo domingo se conoce el nuevo campeón del fútbol hondureño. JS