Marathón golea a Choloma y UPN empata con Motagua

Tegucigalpa- El Marathón dio un golpe de autoridad, al vencer 4-0 al Choloma, en un compromiso donde le bastaron cuatro goles en la primera mitad, para afianzarse en la segunda posición y ponerse a un punto del líder Olimpia.

El triunfo de los verdolagas le hacen que el Olimpia le meta presión al torneo en su disputa por el primer lugar de la tabla del torneo Apertura.

Los goles fueron obra de Nicolás Messiniti al 07’, Alexy Vega al 18’, y doblete de Odín Ramos al 30′, y 42’.

Los verdolagas en el primer tiempo ya tenían resuelto el partido ante Choloma.

En el otro encuentro, Motagua y Lobos de la UPN empataron a cero goles.

Ambos clubes llegan con los ánimos en alza tras las victorias logradas en la jornada anterior: los Estudiosos ante Juticalpa FC por 1-0, mientras que las Águilas Azules por 1-2 ante Real España.

Así las cosas, Motagua se situó en el tercer lugar, con 31 puntos, mientras que Lobos UPNFM llegó al sexto lugar con 24 unidades. IR