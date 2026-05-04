1.-0. Marathón gana el clásico al Real España, pero le sabe a poco

Tegucigalpa – El Marathón ganó 1-0 al Real España, que jugó 70 minutos con 9 hombres, en el primer juego de la triangular 1 del Torneo Clausura de la Liga Nacional.

El único juego del encuentro lo anotó Alexy Vega a los 16 minutos, cuando los catedráticos jugaban con uno menos por la expulsión de Anfronit Tatum. Luego llegó la segunda roja para Dixón Cruz por pisotón a un compañero de profesión del Marathón.

Pese a jugar con dos jugadores menos, nunca el Marathón fue superior a su rival en la calurosa tarde sampedrana.

Al comenzar el segundo tiempo el árbitro Selvin Brown marcó una falta penal que luego fallaría el ariete verdolaga Rubilio Castillo en una magistral tapada de Luis “Buba” López.

Y así transcurrió el juego con un tibio dominio de los locales que no pudieron anotar más goles, pese a la superioridad numérica dentro del terreno de las acciones.

El otro juego de esta tarde lo disputan Motagua y Génesis en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Componen la triangular 1: Real España, Marathón y Olimpia; en tanto la triangular 2: Motagua, Génesis y Olancho. Los líderes de ambos grupos disputarán la final del Clausura hondureño. JS