Marathón gana a Victoria y Real España se lleva un punto de la capital

Tegucigalpa – En el inicio de la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga Nacional, el Marathón derrotó 2-0 al Victoria y Motagua empató 1-1 ante Real España.

En el Estadio Yankel Rosenthal, los verdolagas dieron cuenta del Victoria con doblete del ariete Rubilio Castillo.

En tanto, en el Estadio Chelato Uclés el Motagua empató 1-1 ante el Real España. Eddie Hernández puso a ganar a la máquina, pero el brasileño John Clever empató el cotejo en las postrimerías del cotejo.

Los dirigidos por el DT español, Javier López, siguen invictos en el presente torneo.

La jornada 14 sigue esta noche con el choque Juticalpa-Olimpia en Olancho. Se cierra el lunes con Lobos-Olancho y Choloma-Génesis. JS