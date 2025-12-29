Marathón fija el primer duelo de la final para el domingo 4 de enero

Tegucigalpa – El centenario Marathón fijó para el domingo 04.01.26. el primer duelo de la final del Torneo Apertura contra Olimpia en el estadio Olímpico a las 4.30 de la tarde.

– Duelo de sudamericanos en los banquillos: el argentino Pablo Lavallen (Marathón) frente al uruguayo Eduardo Espinel (Olimpia).

El duelo de ida se jugará en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras. El club norteño quiere levantar la décima liga de su historia precisamente este 2025 que conmemoró su centenario.

El juego de vuelta se jugará en el Estadio Nacional Chelato Uclés en una fecha por definir. El Olimpia deberá informar a la Liga Nacional este lunes qué día se disputará el choque final.

Se prevé que el juego de vuelta sea el 10 u 11 de enero en el coloso capitalino. Los merengues proponían jugarlo el 6 de enero, pero no se cumplen las 72 horas entre un duelo y otro que exige la normativa.

La gran final del Apertura hondureño la juegan los dos mejores equipos. Olimpia va por su copa 40, mientras el Marathón quiere la décima. JS