Marathón es líder en Honduras, escoltado por Olimpia

Tegucigalpa- Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, lidera el torneo hondureño Apertura tras empatar este jueves 2-2 de visita con Universidad Pedagógica, escoltado por Olimpia, que tiene un juego menos.

Los dirigidos por Lavallén, después de diez jornadas, son líderes con 19 puntos, acechados por Olimpia, con 18.

Con el uruguayo Eduardo Espinel como entrenador, Olimpia empató hoy 2-2 con Olancho, en un partido que fue suspendido el miércoles al minuto 51 por una torrencial lluvia en Tegucigalpa.

Olancho ganaba el miércoles por 0-1 y hoy terminó rescatando el partido que perdía 2-1, incluso pudo haberlo ganado, de no ser por el portero del Olimpia, Edrick Menjívar, que le atajó un penalti a Diego Rodríguez.

En el último partido de este jueves, el Choloma, en casa, derrotó por 2-1 al Victoria y sumó su segundo triunfo en lo que va del torneo, en el que además ha empatado uno y perdido seis.

Choloma es penúltimo con siete unidades, seguido del Victoria, último, con tres en nueve juegos, de los que ha perdido ocho.

El miércoles, Motagua, de visita, se impuso por 1-2 a Platense, y saltó del octavo al cuarto lugar.

Con el español Javier López como timonel, Motagua ha ganado cuatro juegos y empatado dos, después de que perdió los primeros tres al hilo, cuando era dirigido por el argentino-hondureño Diego Vázquez, con quien el club ganó seis campeonatos.

De la jornada queda pendiente el partido entre Juticalpa y Génesis, que se disputará el día 24. EFE/lb