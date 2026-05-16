Marathón elimina a Olimpia, se cita con Real España y Génesis-Motagua definen otro pase  

Tegucigalpa – Marathón dio la noche de este viernes un golpe de autoridad y venció 1-0 al Olimpia en la quinta jornada de la triangular B del torneo Clausura de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras.

Dicho resultado elimina a los “leones” del torneo de la Liga Nacional.

En ese orden, el “monstruo” peleará contra Real España el pasaje a la final.

Un solo gol le bastó a los verdolagas para celebrar, pero los festejos se vieron empañados por la anulación de tres jugadas de gol de su rival.

La polémica la creó el Football Video Support (FVS) ya que tres jugadas, que para los olimpistas fueron goles, fueron anuladas.

En otro partido de la jornada Génesis empató a uno con Olancho y ese resultado lo catapultó a la lucha por otro pase a la final contra Motagua.

La sexta jornada de esta triangular se jugará el lunes 18 de mayo entre Motagua y Génesis. (RO)