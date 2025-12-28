Marathón cierra triangular con remontada y piensa en la final ante Olimpia

San Pedro Sula – El Marathón remontó y venció este domingo 2-1 al Olancho FC en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula en la última fecha del grupo B de las triangulares del Torneo de Apertura 2025.

– De Oliveira llegó a 19 goles para convertirse en el goleador del Apertura.

Los Potros empezaron ganando en el minuto con anotación del delantero uruguayo Rodrigo de Olivera, que recibió un pase de Aaron Cabrera y sacó un remate cruzado para vencer al portero Humberto Juárez.

En el minuto 17, los Verdolagas empataron cuando Rubilio Castillo que definió de derecha en los límites del área.

#FINAL El Marathón jugará la final del Apertura ante Olimpia. Cuenta con el mejor jugador de la liga, Alexy Vega. Qué final se nos viene. #ProcesoDigital pic.twitter.com/OPByIef6Rc — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 28, 2025

Al minuto 59, el argentino Nicolás Messiniti erró un lanzamiento penalti desperdiciando la chance para que el Marathón remontara el partido.

Finalmente, Alexy Vega le dio el triunfo al Marathón con una excelente jugada individual al quitarse a cuatro jugadores y definir con su pierna izquierda.

El sábado el Olimpia venció por la mínima al Real España, quedando en primer lugar del grupo A con 10 unidades, al igual que el Marathón en el B. AG