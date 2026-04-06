Marathón cae en el puerto y Motagua gana al Génesis en el Chelato Uclés

Tegucigalpa – El Platense ganó claramente 3-1 al Marathón y Motagua derrotó 3-1 al Génesis en la continuación de la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga Nacional.

En el Estadio Excelsior de Puerto Cortés, el Platense derrotó 3-1 al Marathón del DT argentino Pablo Lavallen.

Los goles del Tiburón los anotaron: Gio Puerto (2) y Georgie Welcome, en tanto Rubilio Castillo lo hizo vía lanzamiento penal.

En el segundo juego de este domingo, el Motagua derrotó 3-1 al Génesis en el coloso capitalino Chelato Uclés con el arbitraje de Julio Güity y la asistencia como cuarto de Said Martínez.

Los gritos azules fueron obra de Cleber de Oliveira, Alejandro Reyes y Jefrey Macías. El tanto de los policías lo hizo Gabriel Araujo vía penal.

La jornada 16 comenzó el sábado con el duelo Olancho 3-1 Choloma y continúa esta noche con el choque Victoria-Lobos, y se cierra el lunes con Real España-Juticalpa. JS