Maras y agresores desconocidos responsables del 59 % de desplazamientos forzados en Honduras

Tegucigalpa – Agresores desconocidos, así como miembros de maras y pandillas figuran como los principales responsables del desplazamiento forzado de personas en Honduras, reveló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ente estatal que recomendó la creación de una política de prevención de este delito.

– Entre los principales motivos que generan desplazamiento forzado en el país figuran las amenazas con el 49 %, las extorsiones 13 % y el asesinato de parientes 11 %, que representan, entre todas, el 73 % de los casos.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que las quejas atendidas, reflejan la gravedad de los riesgos que enfrentan las personas desplazadas internamente.

Riesgos que subrayan la urgente necesidad de fortalecer respuestas institucionales mediante estrategias de prevención, protección y atención con enfoque diferencial y de derechos humanos, orientadas a garantizar la integridad, dignidad y acceso a la justicia de las víctimas.

La defensora de los derechos humanos puso como ejemplo que, entre el 2016 y el 2024 el Conadeh atendió 87,317 quejas a nivel nacional de las cuales, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh brindó atención a 23,458 personas desplazadas internas o en riesgo de desplazamiento.

Elsy Reyes, del Conadeh.

Detalló que entre el 2022 y el 2024, la UDFI identificó 4 mil 320 quejas sobre desplazamiento forzado interno, en las que resultaron afectadas más de 11 mil 400 personas.

De las 4,320 quejas atendidas por el Conadeh, durante ese periodo de 36 meses, en el 31 % de los casos la víctima señaló como supuesto agresor a personas desconocidas, lo que evidencia patrones de violencia anónima y temor a identificar a los responsables por posibles vínculos con grupos delictivos.

También fueron identificados, como agresores, las maras y pandillas con el 28 % de los casos, seguidos de personas conocidas con el 27 %, bandas criminales el 17 % y parejas el 5 %.

Víctimas del desplazamiento forzado

En estos tres años, el Conadeh atendió, con más frecuencia, quejas relacionadas con el desplazamiento forzado por parte de los hombres con el 52 % mientras que, el 48 % fueron presentadas por mujeres, que enfrentan riesgos diferenciados, principalmente por violencia sexual, intrafamiliar, expulsión de la vivienda y amenazas entre otras.

Además, en este periodo fueron identificados 2 mil 809 niñas, niños y adolescentes afectados por el fenómeno del desplazamiento forzado interno, de los cuales, el 49 % eran niñas mientras que el 51 % niños.

Otro de los hallazgos revelados, según las quejas atendidas por el Conadeh, es que, entre las ocupaciones más afectadas figura la de los comerciantes, los transportistas, así como las mujeres a cargo del hogar, pero también figuran profesiones como la que ejercen los docentes de educación básica, media y superior y los profesionales del derecho.

Entre los principales motivos que generan desplazamiento forzado en el país figuran las amenazas con el 49 %, las extorsiones 13 % y el asesinato de parientes 11 %, que representan, entre todas, el 73 % de los casos.

Comerciantes entre los más afectados

Llama la atención, dijo Reyes porque, en Honduras, muchos hondureños ejercen una labor de comercio informal o un trabajo informal a través del emprendimiento, pero, en los últimos años, la gente tiene miedo de poner una pulpería o un mercadito porque están siendo víctimas de extorsión, amenazas, atentados, situación que genera pobreza y mucho impacto en la vida y la familia de estas personas

Otro sector afectado es el de las personas a cargo del hogar, “madres que son cabezas de familia que, de repente, están recibiendo amenazas, víctimas de extorsión o están siendo despojadas de sus bienes porque su casa está en un punto estratégico y es clave para una estructura criminal o, sus hijos, están en riesgo de ser reclutados por esas personas”.

49% de las personas afectadas fueron víctimas de amenazas

Precisamente, entre los principales motivos que generan del desplazamiento forzado en el país figuran las amenazas con el 49 %, las extorsiones (13 %) y el asesinato de parientes (11 %), que representan, entre todas, el 73 % de los casos.

DC y SPS

Reyes también hizo referencia a que los departamentos más afectados por el desplazamiento forzado son Francisco Morazán, Cortés, Choluteca, Atlántida, Yoro, Colón, Olancho y el Paraíso que han experimentado un crecimiento en los casos de desplazamiento forzados.

Sin embargo, este fenómeno se concentra en zonas urbanas como el Distrito Central y San Pedro Sula que se constituyen como los principales municipios expulsores de personas por violencia, a nivel nacional. JS