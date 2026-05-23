Maquiladores advierten que aranceles frenan expansión de la industria textil

Tegucigalpa- El gerente regional de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), Guillermo Matamoros, señaló que los aranceles aún representan un obstáculo para el crecimiento de la industria maquiladora del país.

Matamoros explicó que ciertos productos vinculados al sector textil continúan pagando un arancel del 10 %, situación que afecta la competitividad de Honduras frente a otros mercados.

Entre las principales preocupaciones mencionó el caso de los arneses utilizados por la industria, asegurando que estos costos limitan las posibilidades de expansión y la llegada de nuevas inversiones.

El representante empresarial indicó que sectores como el camarón y el melón también siguen enfrentando cargas arancelarias que afectan su posición en el comercio internacional.

También confirmó que durante 2026 el comportamiento de la industria ha sido similar al registrado el año anterior, aunque destacó que existían expectativas de crecimiento y generación de nuevos empleos antes de la incertidumbre causada por los aranceles.

Según datos preliminares compartidos por Matamoros, Honduras exporta alrededor de 5,400 millones de dólares anuales en productos relacionados con la industria textil maquiladora. AD