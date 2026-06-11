Maquila recupera cerca de 2 mil empleos, según dirigente sindical

Tegucigalpa – El sector maquilador hondureño muestra señales de recuperación con la generación de alrededor de 2 mil empleos en los últimos meses y una reducción en los anuncios de despidos masivos, informó la dirigente sindical Evangelina Argueta.

La representante laboral señaló que en las empresas donde mantienen presencia sindical se ha observado un incremento en las contrataciones durante las últimas semanas.

Argueta indicó que actualmente existe una relativa estabilidad en el sector, aunque persiste la expectativa sobre las decisiones que puedan tomar las empresas maquiladoras en los próximos meses.

“Hay mucha mano de obra desocupada y nos preocupa. Es importante acelerar el diálogo con todos los sectores para ver cómo esta mano de obra se recupera lo más pronto posible”, manifestó.

Respecto a los anuncios realizados por el Gobierno sobre posibles inversiones y ampliaciones de operaciones en el sector textil, señaló que hasta el momento no han recibido información oficial.

No obstante, comentó que algunas empresas han mostrado interés en expandir operaciones en Honduras y mencionó versiones sobre una corporación extranjera que podría trasladar parte de su producción al país.

La dirigente destacó que Honduras es destino atractivo para la industria maquiladora debido a su ubicación geográfica estratégica y la vasta experiencia de los trabajadores del sector. AD