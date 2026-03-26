Manuel Zelaya recuerda que Libre permitió que titulares de CSJ Y MP terminaran sus periodos

Tegucigalpa- El partido Libertad y Refundación (Libre) reaccionó con fuertes señalamientos ante los recientes acontecimientos políticos en el país, particularmente tras el juicio político y destitución del exfiscal Johel Antonio Zelaya Álvarez y la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, en medio de un inminente proceso similar en su contra.

-Coordinador cuestiona destitución de fiscal Zelaya y salida de presidenta de la CSJ

El coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, aseguró que el país enfrenta una arremetida de “fuerzas del mal y del golpismo”, que según afirmó, buscan concentrar el poder tras lo que calificó como un fraude electoral ocurrido el 30 de noviembre.

“Nosotros somos demócratas lo demostramos cuando espetamos la separación de poderes; Rolando Argueta fue presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta que venció su período, y el Congreso nombró una nueva Corte. Óscar Chinchilla fue Fiscal General del Estado durante dos años, hasta que venció su período, y se eligió por el CN en votación trasparente un nuevo Fiscal” añadió de forma textual.

Seguidamente dijo “hoy, en cambio, atropellan y destituyen a todos los poderes. Un poder del Estado no es subalterno de otro poder. Hoy intervienen, extorsionan y ejecutan otro golpe de Estado”, expresó Zelaya, al tiempo que cuestionó que, a su juicio, se esté monopolizando el control de los poderes del Estado.

El líder político también defendió la gestión de la expresidenta Xiomara Castro, destacando medidas sociales y económicas impulsadas durante su gobierno.

Por su parte, la excandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, se sumó a las críticas y afirmó que “una horda golpista ha asaltado el poder y destruido la República”, denunciando la supuesta ruptura del orden constitucional.

Moncada sostuvo que no existe respeto a la Constitución ni a las leyes, y acusó a un grupo de diputados de repartirse el control del sistema de justicia “para su impunidad”, además de advertir sobre un presunto plan para manipular procesos electorales.

Las declaraciones surgen en un contexto de alta tensión política, luego de que el Congreso Nacional destituyera al fiscal general Zelaya y se produjera la salida de la titular del Poder Judicial, hechos que han generado un fuerte debate político en el país.LB