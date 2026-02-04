Manuel Zelaya niega vínculos con narcotráfico, corrupción y caso Sedesol

Tegucigalpa – El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Manuel Zelaya Rosales, rechazó públicamente cualquier vínculo con el narcotráfico, actos de corrupción y el caso que involucra al exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar.

– Carlos Zelaya, hermano de Mel, apareció en un video negociando con narcos aportes para la campaña política de Libre en 2013.

A través de su última publicación en su cuenta de la red social X, el exmandatario aseguró que en sus 72 años de vida no ha cometido delitos ni ha manejado dinero proveniente del narcotráfico.

“No tengo delitos ni dinero proveniente del narcotráfico en mis 72 años de vida. Quien afirme lo contrario lo hace con un mezquino interés y está mintiendo”, expresó Zelaya, quien defendió su trayectoria política junto a la expresidenta Xiomara Castro.

En el mismo mensaje, Zelaya afirmó que su vida de lucha política es un testimonio moral para las nuevas generaciones y advirtió a sus detractores que continuará firme en su postura ideológica.

“Pueden dar rienda suelta a sus ataques en redes sociales o en los medios corporativos, pero no cambiaré mi compromiso con el socialismo frente a las políticas equivocadas e imperiales de Estados Unidos que se implementan en Honduras”, señaló.

Caso Sedesol

En otro mensaje, el coordinador de Libre también negó cualquier relación con supuestos actos de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o en otras instituciones del Estado.

“No tengo absolutamente ninguna vinculación con actos de corrupción en Sedesol ni en ninguna otra institución. La corrupción es un mal que debe ser erradicado sin contemplaciones y con apego estricto a la ley”, escribió.

Asimismo, Zelaya desmintió haber conspirado o promovido la detención del exfuncionario José Carlos Cardona, quien enfrenta un proceso judicial por el caso conocido como “cheque video”.

“Tampoco he conspirado ni promovido la detención del ciudadano José Carlos Cardona. Por el contrario, he manifestado que todas las personas denunciadas, sean inocentes o culpables, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al respeto a los derechos humanos”, concluyó el exmandatario. LB